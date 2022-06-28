RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака РФ по Кременчуку: знищено місцевий автомобільний завод

Фото: Росія знищила автомобільний завод Кремдаш (скриншот з відео t.me/suspilnenews)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Кременчуку росіяни знищили автомобільний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що одна з двох ракет, які вчора випустили російські літаки, влучила в завод дорожніх машин "Кремдаш".

На заводі з 1989 року не виробляли військових машин. Підприємство спеціалізувалося на розробці авто для цивільних.

Вчора секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що друга ракета влучила у місцевий футбольний стадіон, який також називається "Кремдаш".

Нагадаємо, вчора, 27 червня, стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що росіяни випустили дві ракети по Кременчуку за допомогою літаків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчукракетный ударВійна Росії проти України