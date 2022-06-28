Атака РФ по Кременчуку: знищено місцевий автомобільний завод

Зазначається, що одна з двох ракет, які вчора випустили російські літаки, влучила в завод дорожніх машин "Кремдаш".

На заводі з 1989 року не виробляли військових машин. Підприємство спеціалізувалося на розробці авто для цивільних.

Вчора секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що друга ракета влучила у місцевий футбольний стадіон, який також називається "Кремдаш".