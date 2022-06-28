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Атака РФ по Кременчуку: знищено місцевий автомобільний завод

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Кременчук, Вівторок 28 червня 2022 15:24
Атака РФ по Кременчуку: знищено місцевий автомобільний завод Фото: Росія знищила автомобільний завод Кремдаш (скриншот з відео t.me/suspilnenews)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Кременчуку росіяни знищили автомобільний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що одна з двох ракет, які вчора випустили російські літаки, влучила в завод дорожніх машин "Кремдаш".

На заводі з 1989 року не виробляли військових машин. Підприємство спеціалізувалося на розробці авто для цивільних.

Вчора секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що друга ракета влучила у місцевий футбольний стадіон, який також називається "Кремдаш".

Нагадаємо, вчора, 27 червня, стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що росіяни випустили дві ракети по Кременчуку за допомогою літаків.

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Кременчук ракетный удар Війна Росії проти України
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