Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Атака РФ на Київ: вогонь може розповсюдитися на будинок для літніх людей

Фото: у Києві після атаки РФ вогонь може розповсюдитися на будинок для літніх людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві внаслідок російської атаки палають житлові будинки. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що всі екстрені служби працюють на місці.

Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. 

А у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку. 

Мер уточнив, що вже відомо про п'ятьох постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували.

Атака РФ на Київ

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок атаки дронів виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху.

У Дарницькому районі вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок.

