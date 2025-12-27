Атака РФ на Киев: огонь может распространиться на дом престарелых

"В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали", - сообщил Кличко.

Он отметил, что все экстренные службы работают на месте.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Мэр уточнил, что уже известно о пяти пострадавших в столице. Четырех из них госпитализировали.