Атака РФ на Київ: в столиці частково змінили рух громадського транспорту

Атака на Київ 21 липня

Цієї ночі російська армія обстріляла Київ ударними дронами та балістичними ракетами.

Внаслідок атаки частково пошкоджено наземну частину станції метрополітену "Лук'янівська" - її закрили як на вхід, так і на вихід. Наразі відомо, що поїзди проїжджають без зупинки. Водночас всі інші станції працюють у звучному режимі.

Детальніше про те, як на ранок виглядає Лукʼянівка - дивіться у репортажі РБК-Україна.

Також ми зібрали в окремому матеріалі все, що відомо про комбіновану атаку на столицю станом на зараз.

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