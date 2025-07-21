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Атака РФ на Киев: в столице частично изменили движение общественного транспорта

Фото: в Киеве изменено движение нескольких маршрутов общественного транспорта (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 21 июля Киев подвергся вражескому обстрелу дронами и ракетами. В связи с этим движение общественного транспорта в столице частично изменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) в Telegram.

Отмечается, что некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев курсируют только до определенных участков или объезжают опасные зоны.

Изменения касаются следующих маршрутов:

  • Автобус №14 - курсирует от просп. Отрадного до Лукьяновской площади;

  • Автобус №119 - от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;

  • Автобус №112 - до станции метро "Контрактовая площадь";

  • Автобусы №51, 63 - до ул. Привокзальной;

  • Автобус №50тр - от ул. Милославской до ст. м. "Дарница".

Троллейбусы:

  • №16 - от ул. Мечты до ул. Белорусской;

  • №31 - от ул. Милославской до ул. Белорусской;

  • №№19, 35 - по ул. Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару, далее - по собственному маршруту;

  • №№18, 28 - только до ст. м. "Почайна";

  • №№6, 33 - через ст. "Куреневка" до ст. м. "Дорогожичи".

Трамвай:

  • №22 - будет курсировать до ст. м. "Бориспольская".

Столичные власти просят пассажиров учитывать изменения и следить за обновлениями. О дальнейшем восстановлении или дополнительных изменениях движения будет сообщено отдельно.

 

Атака на Киев 21 июля

Этой ночью российская армия обстреляла Киев ударными дронами и баллистическими ракетами.

В результате атаки частично повреждена наземная часть станции метрополитена "Лукьяновская" - ее закрыли как на вход, так и на выход. Известно, что поезда проезжают без остановки. В то же время все остальные станции работают в звуковом режиме.

Подробнее о том, как на утро выглядит Лукьяновка - смотрите в репортаже РБК-Украина.

Также мы собрали в отдельном материале все, что известно о комбинированной атаке на столицу по состоянию на сейчас.

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