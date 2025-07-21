Атака РФ на Киев: в столице частично изменили движение общественного транспорта

В ночь на 21 июля Киев подвергся вражескому обстрелу дронами и ракетами. В связи с этим движение общественного транспорта в столице частично изменено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) в Telegram.
Отмечается, что некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев курсируют только до определенных участков или объезжают опасные зоны.
Автобус №14 - курсирует от просп. Отрадного до Лукьяновской площади;
Автобус №119 - от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;
Автобус №112 - до станции метро "Контрактовая площадь";
Автобусы №51, 63 - до ул. Привокзальной;
Автобус №50тр - от ул. Милославской до ст. м. "Дарница".
№16 - от ул. Мечты до ул. Белорусской;
№31 - от ул. Милославской до ул. Белорусской;
№№19, 35 - по ул. Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару, далее - по собственному маршруту;
№№18, 28 - только до ст. м. "Почайна";
№№6, 33 - через ст. "Куреневка" до ст. м. "Дорогожичи".
№22 - будет курсировать до ст. м. "Бориспольская".
Столичные власти просят пассажиров учитывать изменения и следить за обновлениями. О дальнейшем восстановлении или дополнительных изменениях движения будет сообщено отдельно.
Этой ночью российская армия обстреляла Киев ударными дронами и баллистическими ракетами.
В результате атаки частично повреждена наземная часть станции метрополитена "Лукьяновская" - ее закрыли как на вход, так и на выход. Известно, что поезда проезжают без остановки. В то же время все остальные станции работают в звуковом режиме.
Подробнее о том, как на утро выглядит Лукьяновка - смотрите в репортаже РБК-Украина.
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