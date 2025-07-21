Атака РФ на Киев: в столице частично изменили движение общественного транспорта

Атака на Киев 21 июля

Этой ночью российская армия обстреляла Киев ударными дронами и баллистическими ракетами.

В результате атаки частично повреждена наземная часть станции метрополитена "Лукьяновская" - ее закрыли как на вход, так и на выход. Известно, что поезда проезжают без остановки. В то же время все остальные станции работают в звуковом режиме.

Подробнее о том, как на утро выглядит Лукьяновка - смотрите в репортаже РБК-Украина.

Также мы собрали в отдельном материале все, что известно о комбинированной атаке на столицу по состоянию на сейчас.

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