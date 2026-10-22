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Атака РФ на Київ: є жертва та 22 постраждалих, зокрема діти (фото)

08:30 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: У столиці знову вирують пожежі (dsns_kyiv)

Уночі 22 жовтня російські загарбники знову завдавали ударів по Києву не лише дронами, а й балістичними ракетами. Щонайменше одна людина загинула та ще 22 цивільні особи дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ДСНС Києва.

Згідно з даними рятувальників, серед постраждалих є 4 дітей.

Відомо, що росіяни били балістикою одразу по шести районах столиці.

У Дніпровському районі загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення. Дитину госпіталізували.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня (Фото: dsns_kyiv)

Також пошкоджено житлові будинки й автомобілі, виникли пожежі в житлових і нежитлових спорудах.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня (Фото: dsns_kyiv)

У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження транспортної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня (Фото: dsns_kyiv)

У Святошинському районі спалахнули нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Рятувальники загасили пожежу на площі 1100 кв. м.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня (Фото: dsns_kyiv)

В Оболонському районі пошкоджено нежитлові будівлі, де виникли пожежі. Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Усі займання ліквідували.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня (Фото: dsns_kyiv)

У Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Поранення дістали восьмеро людей, зокрема троє дітей.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 жовтня (Фото: dsns_kyiv)

У Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.

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КиївВійна Росії проти УкраїниАтака дронівРакетна атака