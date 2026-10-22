Атака РФ на Київ: є жертва та 22 постраждалих, зокрема діти (фото)

Уночі 22 жовтня російські загарбники знову завдавали ударів по Києву не лише дронами, а й балістичними ракетами. Щонайменше одна людина загинула та ще 22 цивільні особи дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ДСНС Києва.
Згідно з даними рятувальників, серед постраждалих є 4 дітей.
Відомо, що росіяни били балістикою одразу по шести районах столиці.
У Дніпровському районі загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення. Дитину госпіталізували.
Також пошкоджено житлові будинки й автомобілі, виникли пожежі в житлових і нежитлових спорудах.
У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження транспортної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.
У Святошинському районі спалахнули нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Рятувальники загасили пожежу на площі 1100 кв. м.
В Оболонському районі пошкоджено нежитлові будівлі, де виникли пожежі. Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Усі займання ліквідували.
У Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Поранення дістали восьмеро людей, зокрема троє дітей.
У Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.
Раніше РБК-Україна розповідало про початок російської атаки на Київ та її перші наслідки.
Згодом стало відомо, що через ворожі удари у столиці обмежили рух Південним мостом з правого на лівий берег.