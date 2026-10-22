У Києві через атаку обмежили рух Південним мостом з правого на лівий берег
Через російську атаку на Київ уранці 22 жовтня обмежили рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Водіїв просять враховувати це під час планування маршруту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Обмеження діє лише в одному напрямку: на лівий берег. Рух у бік правого берега, за наявною інформацією, не обмежували.
Що саме спричинило обмеження і як довго воно діятиме, не уточнюють. Водіям варто заздалегідь обирати інші переправи через Дніпро.
У ніч на 22 жовтня Росія кількома хвилями атакувала Київ: увечері 21 жовтня в столиці пролунали вибухи через удар балістикою, а згодом окупанти ще кілька разів випускали ракети по місту.
Транспортна інфраструктура столиці постійно під ударом. Раніше ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури в Києві, а 19 жовтня після атаки довелося тимчасово закрити станції метро "Чернігівська" і "Лісова".