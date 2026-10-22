ua en ru
Чт, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві через атаку обмежили рух Південним мостом з правого на лівий берег

05:40 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві через атаку обмежили рух Південним мостом з правого на лівий берег Фото: через атаку РФ на Київ обмежили рух Південним мостом у напрямку лівого берега (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Через російську атаку на Київ уранці 22 жовтня обмежили рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Водіїв просять враховувати це під час планування маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Обмеження діє лише в одному напрямку: на лівий берег. Рух у бік правого берега, за наявною інформацією, не обмежували.

Що саме спричинило обмеження і як довго воно діятиме, не уточнюють. Водіям варто заздалегідь обирати інші переправи через Дніпро.

У ніч на 22 жовтня Росія кількома хвилями атакувала Київ: увечері 21 жовтня в столиці пролунали вибухи через удар балістикою, а згодом окупанти ще кілька разів випускали ракети по місту.

Транспортна інфраструктура столиці постійно під ударом. Раніше ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури в Києві, а 19 жовтня після атаки довелося тимчасово закрити станції метро "Чернігівська" і "Лісова".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Южный мост
Новини
Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком