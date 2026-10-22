Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)

Согласно данным спасателей, среди пострадавших есть 4 ребенка.

Известно, что россияне били баллистикой сразу по шести районам столицы.

В Днепровском районе погиб человек, еще пятеро получили ранения. Ребенок был госпитализирован.

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

Также повреждены жилые дома и автомобили, возникли пожары в жилых и нежилых постройках.

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Дарницком районе зафиксировано повреждение транспортной инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Святошинском районе загорелось нежилое здание и ресторанный комплекс. Спасатели потушили пожар на площади 1100 кв. м.

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Оболонском районе повреждены нежилые здания, где возникли пожары. В результате атаки пострадали два человека. Все возгорания были ликвидированы.

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Ранения получили восемь человек, в том числе трое детей.

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября (Фото: dsns_kyiv)

В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.