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Атака РФ на Київ: у ДСНС оприлюднили наслідки ударів (фото)

Київ, Понеділок 23 червня 2025 05:48
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Атака РФ на Київ: у ДСНС оприлюднили наслідки ударів (фото) Фото: у столиці сталися руйнування через масштабну атаку росіян (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Через російський обстріл, зафіксовані руйнування та пожежі у двох районах Києва. Рятувальними усувають наслідки атаки терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом'янському та Шевченківському районах.

У Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.

"За допомогою автодрабини і триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку", - йдеться у повідомленні.

Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісний будівлі на площі 800 м2. Триває гасіння.

"Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: Державна служба з питань надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram)

Нічний обстріл росіян

У ніч проти 23 червня Київ вчергове опинився під черговим обстрілом російських дронів та балістики.

Спочатку ворог обстрілював столицю ударними дронами, а потім застосував балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені житлові будинки, заклад освіти.

Крім того, внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень вихід зі станції метро "Святошин".

У Київській області пошкоджені будинки, зруйновано готель та є жертва.

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