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Атака РФ на Киев: в ГСЧС обнародовали последствия ударов (фото)

Киев, Понедельник 23 июня 2025 05:48
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Атака РФ на Киев: в ГСЧС обнародовали последствия ударов (фото) Фото: в столице произошли разрушения из-за масштабной атаки россиян (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

Из-за российского обстрела, зафиксированы разрушения и пожары в двух районах Киева. Спасательными устраняют последствия атаки террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях города, в частности в Соломенском и Шевченковском районах.

В Шевченковском районе в результате атаки повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Произошел пожар автомобилей во дворе дома.

"С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жильцов дома. Сейчас спасены 7 человек, из них одну беременную женщину", - говорится в сообщении.

Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800м2. Продолжается тушение.

"Кроме этого зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий. Информация о возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций (t.me/dsns_telegram)

Ночной обстрел россиян

В ночь на 23 июня Киев в очередной раз оказался под очередным обстрелом российских дронов и баллистики.

Сначала враг обстреливал столицу ударными дронами, а затем применил баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки в городе повреждены жилые дома, учебное заведение.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден выход со станции метро "Святошин".

В Киевской области повреждены дома, разрушена гостиница и есть жертва.

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