Атака РФ на Київ. У багатоповерхівці під завалами може бути людина, - ДСНС
Після російської комбінованої атаки РФ по Україні у багатоповерхівці в Києві під завалами може знаходитись одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Аварійно-рятувальні роботи тривають у Києві на двох локаціях у Дніпровському та Деснянському районах – житлових будинках, вражених російськими ударами. Сьогодні під масовану атаку потрапили також Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони столиці", - зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що станом на зараз відомо про 6 загиблих та понад десять поранених. ДСНСники врятували 18 осіб. Однак є інформація, що під завалами може бути людина.
На місцях працюють рятувальники ДСНС, поліція, мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісних центрів. Слідчі документують кожен наслідок ворожих ударів - кожен воєнний злочин.
"Цієї ночі Росія також атакувала Київщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Одещину, Чернігівщину. Удари були спрямовані по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Сили МВС ліквідовують наслідки на всіх локаціях", - додали рятувальники.
Обстріл України 25 листопада
Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія двічі завдала масованих ударів по столиці. Близько першої години ночі Київ атакували десятками крилатих ракет "Калібр", запущених із моря, а також балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними "Кинджалами", випущеними з МіГ-31К.
Вранці ворог повторив атаку, знову застосувавши "Кинджали" та крилаті ракети "Іскандер-К".
Після двох хвиль ударів у столиці загинули шестеро людей, понад десять отримали поранення. Двоє загинули внаслідок нічної атаки, ще четверо - під час ранкового обстрілу.
Також сьогодні вночі під ударом російських безпілотників перебувала й Одеська область. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, є поранені.