Атака РФ на Киев. В многоэтажке под завалами может быть человек, - ГСЧС

Вторник 25 ноября 2025 11:54
UA EN RU
Атака РФ на Киев. В многоэтажке под завалами может быть человек, - ГСЧС Фото: в многоэтажке Киева под завалами может быть человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

После российской комбинированной атаки РФ по Украине в многоэтажке в Киеве под завалами может находиться один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются в Киеве на двух локациях в Днепровском и Деснянском районах - жилых домах, пораженных российскими ударами. Сегодня под массированную атаку попали также Голосеевский, Печерский, Дарницкий и Святошинский районы столицы", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что по состоянию на сейчас известно о 6 погибших и более десяти раненых. ГСЧСники спасли 18 человек. Однако есть информация, что под завалами может быть человек.

На местах работают спасатели ГСЧС, полиция, мобильные подразделения Миграционной службы и сервисных центров. Следователи документируют каждое последствие вражеских ударов - каждое военное преступление.

"Этой ночью Россия также атаковала Киевскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую, Черниговскую области. Удары были направлены по гражданской и энергетической инфраструктуре. Силы МВД ликвидируют последствия на всех локациях", - добавили спасатели.

Обстрел Украины 25 ноября

Напомним, в ночь на 25 ноября Россия дважды нанесла массированные удары по столице. Около часа ночи Киев атаковали десятками крылатых ракет "Калибр", запущенных с моря, а также баллистическими ракетами наземного базирования и аэробаллистическими "Кинжалами", выпущенными с МиГ-31К.

Утром враг повторил атаку, снова применив "Кинжалы" и крылатые ракеты "Искандер-К".

После двух волн ударов в столице погибли шесть человек, более десяти получили ранения. Двое погибли в результате ночной атаки, еще четверо - во время утреннего обстрела.

Также сегодня ночью под ударом российских беспилотников находилась и Одесская область. В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть раненые.

