РФ масовано атакує Кропивницький і область, були влучання

Ворог продовжує завдавати ударів по регіону, фокусуючись на критично важливій інфраструктурі, транспорті та промисловості.

Голова обласної військової адміністрації закликав жителів регіону дбати про безпеку та утриматися від будь-яких публікацій у мережі.

"Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку. Ситуацію відстежуємо", - зазначив Райкович.

Наразі профільні служби та спеціалісти відстежують розвиток подій на місцях.

Крім того, внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь у Кропивницькому районі.

В обласному центрі ворог поцілив по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Через удар у будівлі вибито вікна, а також пошкоджено припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.