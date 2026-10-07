РФ атакувала підприємство на Кіровоградщині, є жертва та постраждалі

Про це заявив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook .

Близько 07:00 Кузьменко повідомив, що ворог розпочав масовану атаку на Олександрію. На цьому тлі він закликав місцевих жителів не покидати укриття.

"Нагадую, під час тривоги дотримуйтеся інформаційної тиші та не публікуйте фото чи відео з місця подій у соцмережах", - написав голова Олександрійської громади.

Вже о 07:42 Кузьменко уточнив, що під час ранкової масованої атаки росіяни били по критичній інфраструктурі Олександрії. На той момент було відомо про кількох потерпілих.

"До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників", - додав Кузьменко.

Близько 08:00 він повідомив, що жертвою ранкової ворожої атаки на Олександрію стала жінка.

"Ще троє людей поранені, із двома наразі немає зв'язку. Під ударом опинилося підприємство", - написав Кузьменко.

За його словами, зараз на місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.