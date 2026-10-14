РФ массированно атакует Кропивницкий и область, были попадания

Враг продолжает наносить удары по региону, фокусируясь на критически важной инфраструктуре, транспорте и промышленности.

Глава областной военной администрации призвал жителей региона заботиться о безопасности и воздержаться от любых публикаций в сети.

"Прошу ничего не преподавать в сети, заботиться о безопасности. Ситуацию отслеживаем", - отметил Райкович.

Профильные службы и специалисты отслеживают развитие событий на местах.

Кроме того, в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение частных домовладений в Кропивницком районе.

В областном центре враг попал по придомовой территории многоэтажного жилого дома. Из-за удара в здании выбиты окна, а также повреждены припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.