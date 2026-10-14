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РФ массированно атакует Кропивницкий и область, были попадания

21:50 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
РФ массированно атакует Кропивницкий и область, были попадания Фото: враг атакует Кировоградщину (Getty Images)
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Кировоградщина и областной центр подверглись массированной вражеской атаке, под ударом оказались объекты логистики, транспортные и промышленные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича.

Враг продолжает наносить удары по региону, фокусируясь на критически важной инфраструктуре, транспорте и промышленности.

Глава областной военной администрации призвал жителей региона заботиться о безопасности и воздержаться от любых публикаций в сети.

"Прошу ничего не преподавать в сети, заботиться о безопасности. Ситуацию отслеживаем", - отметил Райкович.

Профильные службы и специалисты отслеживают развитие событий на местах.

Кроме того, в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение частных домовладений в Кропивницком районе.

В областном центре враг попал по придомовой территории многоэтажного жилого дома. Из-за удара в здании выбиты окна, а также повреждены припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Напомним, россияне уже не впервые массированно атакуют Кировоградскую область дронами и ракетами, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и промышленным предприятиям.

В частности, 7 октября 2026 года войска РФ совершили масштабное воздушное нападение на Александрию, в результате которого было поражено предприятие, а среди гражданских есть погибший и пострадавшие.

Кроме того, россияне также атаковали Кировоградскую область ракетами и беспилотниками. Тогда в результате вражеских обстрелов были повреждены линии электропередач и ряд частных домов.

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