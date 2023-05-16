Атака РФ на Хмельницьку область: радіаційний фон лишається в межах норми

Зазначається, що моніторинг показників радіаційного фону та якості питної води здійснюється щодня.

"Після терористичної атаки 13 травня 2023 року фахівці установи провели дослідження на вміст шкідливих речовин у повітрі, перевірку якості води, грунту та радіаційного фону. У результаті проведених лабораторних досліджень виявлено, що вміст шкідливих речовин у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисних зон не перевищує допустимих значень", - передали до ОВА.

Також знаходиться в межах допустимих показників та аналіз якості води, ґрунту та радіаційного фону знаходиться.

"Таким чином загрози життю населення немає", - резюмували в адміністрації.