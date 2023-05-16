Атака РФ на Хмельницкую область: радиационный фон остается в пределах нормы

Отмечается, что мониторинг показателей радиационного фона и качества питьевой воды осуществляется ежедневно.

"После террористической атаки 13 мая 2023 г. специалисты учреждения провели исследование на содержание вредных веществ в воздухе, проверку качества воды, почвы и радиационного фона. В результате проведенных лабораторных исследований обнаружено, что содержание школьных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон не превышает допустимые значения", - передали в ОВА.

Также находится в пределах допустимых показателей и анализ качества воды, почвы и радиационного фона находится.

"Таким образом, угрозы жизни населения нет", - резюмировали в администрации.