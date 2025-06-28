Атака РФ по Херсонщине: осколочное ранение получил мужчина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской городской военной администрации.

Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение коленного сустава.

В результате обстрела пострадал 47-летний местный житель. В момент атаки мужчина находился на огороде.

Около 9 утра российские войска открыли артиллерийский огонь по поселку Белозерка на Херсонщине.

Заметим, что ранее на этой неделе Россия ударила артиллерией по району Херсона. В результате вражеского удара ранения получили четверо местных жителей.

Стоит также заметить, что, по данным Министерства иностранных дел Украины, российские оккупанты за время войны использовали против Украины почти 6 тысяч кассетных боеприпасов. В частности, враг атакует таким вооружением гражданские объекты.

Как объясняют в министерстве, подобные атаки в городах Николаев, Харьков, Одесса, Сумы, Херсон, Чугуев, Доброполье, Ахтырка, Затока, а также на территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей уже привели к многочисленным жертвам среди гражданских людей, включая детей.

А также масштабно уничтожают объекты жилой, медицинской, образовательной и критической инфраструктуры.

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