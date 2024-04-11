Атака РФ на енергосистему: українців закликають економити електроенергію ввечері
Внаслідок сьогоднішньої атаки росіян українські електростанції зазнали значних пошкоджень. Енергетики закликають громадян економити електроенергію, особливо у вечірні години - з 19:00 до 22:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі - можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає", - йдеться в повідомленні.
Енергетики зазначають, що сьогодні деякі тепло- та гідроелектростанції не можуть це робити через руйнування, яких завдали російські терористи. А енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії.
"Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання. Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00", - наголосили в "Укренерго".
Українців просять не вмикати в цей період потужні електроприлади або ж користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період.
Масовані обстріли української енергктики
У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де було сильно пошкоджено Зміївську ТЕС та ТЕЦ-5.
Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Повітряні сили повідомили, що окупанти використали 42 ракети різних типів та 40 дронів. Частину цілей збила протиповітряна оборона.
Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема.
Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації.
Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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