Атака РФ на энергосистему: украинцев призывают экономить электроэнергию вечером

В результате сегодняшней атаки россиян украинские электростанции получили значительные повреждения. Энергетики призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы - с 19:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Российские ракеты и дроны утром нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию. потребление стремительно растет", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что сегодня некоторые тепло- и гидроэлектростанции не могут это делать из-за разрушений, нанесенных российскими террористами. А энергосистема может безопасно работать, только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии.

"Сейчас на чаше производства значительно меньше электроэнергии, чем было еще вчера, до атаки. И для того, чтобы сохранить равновесие на наших энергетических весах, нужно разгрузить чашу потребления. Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Украинцев просят не включать в этот период мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно. Это поможет энергосистеме безопасно пройти этот трудный период.