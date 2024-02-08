Атака РФ дроніми-камікадзе. У Миколаєві чути вибухи

У Миколаєві сьогодні вночі, 8 лютого, пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.
Звуки вибухів у місті пролунали близько 01:10.
Також зазначається, що триває робота протиповітряної оборони по відбиттю ворожої атаки дроніми-камікадзе.
"У Миколаєві вибухи. ППО відбиває атаку шахедів!" - пише місцеве видання "Преступности.НЕТ".
Попередньо, в місті було щонайменше п'ять вибухів у різних районах. Також зауважується, що бойова робота по збиттю "Шахедів" противника триває. Місцевих жителів просять не покидати укриття та дотримуватися правил інформ-тиші.
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