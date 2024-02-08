UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака РФ дроніми-камікадзе. У Миколаєві чути вибухи

Фото: у Миколаєві триває робота ППО через атаку "Шахедів", лунають вибухи (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві сьогодні вночі, 8 лютого, пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Звуки вибухів у місті пролунали близько 01:10.

Також зазначається, що триває робота протиповітряної оборони по відбиттю ворожої атаки дроніми-камікадзе.

"У Миколаєві вибухи. ППО відбиває атаку шахедів!" - пише місцеве видання "Преступности.НЕТ".

Попередньо, в місті було щонайменше п'ять вибухів у різних районах. Також зауважується, що бойова робота по збиттю "Шахедів" противника триває. Місцевих жителів просять не покидати укриття та дотримуватися правил інформ-тиші.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаїввибухиПВОАтака дронів