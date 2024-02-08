Атака РФ дронами-камикадзе. В Николаеве слышны взрывы

Звуки взрывов в городе раздались около 01:10.

Также отмечается, что идет работа противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки дронимы-камикадзе.

"В Николаеве взрывы. ПВО отражает атаку шахедов!" - пишет местное издание "Преступности.НЕТ".

Предварительно, в городе было по меньшей мере пять взрывов в разных районах. Также отмечается, что боевая работа по сбитию "Шахедов" противника продолжается. Местных жителей просят не покидать укрытия и соблюдать правила информ-тишины.

"Взрыв в Николаеве... В Николаеве раздаются повторные взрывы", - сообщало "Суспільне. Миколаїв" в 01:04 и 01:06 соответственно.

Перед этим, около половины первого ночи, в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации ударных дронов врага с Черного моря, которые заходили в Николаевскую область и держали курс на север.

Обновлено в 01:30

Позже городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о "прилетах" из-за вражеской воздушной атаки.

"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях - утром! До отбоя будьте подальше от окон", - говорится в его заявлении в Telegram.

Обновлено в 01:34

В Воздушных силах проинформировали, что несколько групп "Шахедов" находятся на юге Николаевской области, курс "постоянно меняется".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "еще 2 (дроны, - ред.) подлетают в Николаев".

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в части регионов Украины вечером среды, 7 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники типа "Шахед".

Позже стало известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed.

Уже ночью 8 февраля стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где также продолжалась работа противовоздушной обороны.