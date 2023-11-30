Атака РФ на Бериславський район: поранення дістали двоє поліцейських
Унаслідок російської атаки на Бериславський район Херсонської області, яка сталася сьогодні, постраждали двоє поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Національної поліції України Івана Вигівського.
"Двоє поліцейських Бериславського районного відділу поліції на Херсонщині були поранені сьогодні в результаті дронової атаки ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок вибуху ВОГ-17 травмовані 22-річний та 37-річний поліцейські, які саме прямували на виклик.
Фото: Постраждалий поліцейський (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
"Колеги-поліцейські з роти поліції особливого призначення евакуювали поранених до лікарні, де тепер медики надають правоохоронцям необхідну допомогу", - додав очільник Національної поліції.
Російські обстріли Херсонської області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Російські окупанти сьогодні вдень, 30 листопада, знову атакували Берислав Херсонської області. Загарбники скинули вибухівку з безпілотника по житлових кварталах міста, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.
Також російські терористи обстріляли село Тягинка Бериславського району Херсонської області. Троє людей отримали поранення.
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