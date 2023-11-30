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Росіяни вдарили по Тягинці Херсонської області, троє людей отримали поранення

Четвер 30 листопада 2023 18:17
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Росіяни вдарили по Тягинці Херсонської області, троє людей отримали поранення Фото: Росіяни вдарили по Тягинці Херсонської області, троє людей отримали поранення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли село Тягинка Бериславського району Херсонської області. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Серед постраждалих:

  • 65-річний чоловік, який дістав важкі поранення;
  • 64 та 73 річні жінки, стан яких оцінюють як середньої тяжкості.

"Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги", - пише пресслужба.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Сьогодні, 30 листопада, терористи вкотре атакували Берислав. Ворог скинув вибухівку з безпілотника по житлових кварталах міста, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.

Як розповідав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 29 листопада, російські терористи здійснили 107 обстрілів по території регіону, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 23 снаряди.

Терористи поцілили:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні;
  • медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", - розповів Прокудін.

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