Атака РФ на Бериславский район: ранения получили двое полицейских

В результате российской атаки на Бериславский район Херсонской области, которая произошла сегодня, пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Национальной полиции Украины Ивана Выговского .

"Двое полицейских Бериславского районного отдела полиции на Херсонщине были ранены сегодня в результате дроновой атаки врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва ВОГ-17 травмированы 22-летний и 37-летний полицейские, которые как раз направлялись на вызов.

Фото: Пострадавший полицейский (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

"Коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения эвакуировали раненых в больницу, где теперь медики оказывают правоохранителям необходимую помощь", - добавил глава Национальной полиции.

Российские обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Российские оккупанты сегодня днем, 30 ноября, снова атаковали Берислав Херсонской области. Захватчики сбросили взрывчатку с беспилотника по жилым кварталам города, в результате чего был ранен местный житель.

Также российские террористы обстреляли село Тягинка Бериславского района Херсонской области. Три человека получили ранения.