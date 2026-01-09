"Атака проти звичайного життя людей": Зеленський підтвердив удар "Орєшніком" по Україні

Російські війська в ніч на 9 січня вдарили по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Атака відбулася проти звичайного життя людей саме під час значного похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що у Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20.
На Львівщині та в інших регіонах продовжується відновлення після ворожих ударів.
Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки у Києві. Серед них - працівник швидкої допомоги. Десятки людей поранено.
Також був і повторний удар по одному із житлових будинків - якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару.
"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури - 13, одна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - наголосив президент.
Він зазначив, що зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям.
"Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт - терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - додав Зеленський.
Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також балістичних та крилатих ракет.
Основним напрямком удару стала Київська область.
У Києві відомо про десятки постраждалих та 4 загиблих. Також пошкоджені будинки та виникло кілька пожеж.
Під час атаки у Києві фіксувалися перепади зі світлом. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури у місті перебої зі світлом та водою. У низці районів Києва відсутнє опалення.
Окрім того, у Львові в ніч на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік".
Повітряне командування "Захід" підтвердило, що ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину.
Варто зазначити, що у Повітряних силах не підтвердили удар "Орєшніком", але вказали місце запуску балістичну ракету середньої дальності, а саме полігон Капустин Яр, де базуються ракети такого типу.