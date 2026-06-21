UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Атака прибульців у Бразилії? Хакери розіслали фейкові тривоги через злам системи

01:32 21.06.2026 Нд
2 хв
Навіщо хакери налякали мешканців фейком про масштабну атаку інопланетян?
aimg Катерина Коваль
Фото: так звана "тарілка НЛО" (Getty Images)

У Бразилії зафіксували масштабний злам національної системи екстреного оповіщення населення. Хакери отримали несанкціонований доступ до платформи Цивільного захисту та дистанційно надіслали мешканцям фейкові тривожні повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильську службу новин g1.

Екстрений звуковий сигнал про надзвичайну ситуацію пролунав на мобільних телефонах жителів щонайменше семи міст Бразилії у проміжку між вечором п'ятниці, 19 червня, та ранком суботи, 20 червня.

Надіслані повідомлення містили слово "мізантропія" (що означає аверсію або ненависть до людства) і не мали жодного стосунку до реальних загроз.

У місті Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) місцеві мешканці розповіли, що у сповіщенні йшлося про вторгнення з космосу: "Захистіть себе: АТАКА ІНШОПЛАНЕТЯН, ЛЮДИ, МИ ПРИБУЛИ".

Водночас у Ріо-де-Жанейро текст надійшов із помилками та без належного контексту: "misantropo ADRESS RJ burros dms pprt".

Читайте також: У Зеленського пояснили, як Бразилія допомагатиме наблизити мир в Україні

Національний цивільний захист Бразилії повідомив, що платформу, яка використовується для розсилки екстрених сигналів, було виведено з мережі о 01:30 цієї суботи після підтвердження факту вторгнення.

За даними відомства, повідомлення надіслала стороння особа без відповідного доступу, а інцидент розслідуватиме Федеральна поліція.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали три фундаментальні наукові причини, чому інопланетяни не відвідують Землю. Попри те, що близько третини населення планети вірить у візити позаземних цивілізацій, закони фізики та відсутність жодного зафіксованого сигналу від позаземного розуму доводять протилежне.

Крім того, ми розповідали, що уряд США в межах програми PURSUE розсекретив третій пакет раніше засекречених документів про НЛО. Нова база даних містить 72 файли зі звітами військових та агентів ФБР про зустрічі з таємничими об'єктами. Оприлюднені за наказом Дональда Трампа архіви не мають прямих доказів існування іншопланетного життя, проте детально описують аномальні інциденти, що не піддаються логічному поясненню.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БразиліяКібератака