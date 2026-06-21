Нападение пришельцев в Бразилии? Хакеры разослали ложные тревожные сообщения из-за взлома системы

Экстренный звуковой сигнал о чрезвычайной ситуации прозвучал на мобильных телефонах жителей как минимум семи городов Бразилии в период с вечера пятницы, 19 июня, до утра субботы, 20 июня.

Отправленные сообщения содержали слово "мизантропия" (означающее отвращение или ненависть к человечеству) и не имели никакого отношения к реальным угрозам.

В городе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс) местные жители рассказали, что в уведомлении речь шла о вторжении из космоса: "Защищайтесь: АТАКА ИНОПЛАНЕТЯН, ЛЮДИ, МЫ ПРИБЫЛИ".

В то же время в Рио-де-Жанейро текст пришел с ошибками и без надлежащего контекста: "misantropo ADRESS RJ burros dms pprt".

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Национальная гражданская защита Бразилии сообщила, что платформа, используемая для рассылки экстренных сигналов, была отключена от сети в 01:30 в эту субботу после подтверждения факта вторжения.

По данным ведомства, сообщение отправило постороннее лицо, не имеющее соответствующего доступа, а инцидент будет расследовать Федеральная полиция.