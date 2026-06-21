Нападение пришельцев в Бразилии? Хакеры разослали ложные тревожные сообщения из-за взлома системы

В Бразилии зафиксирован масштабный взлом национальной системы экстренного оповещения населения. Хакеры получили несанкционированный доступ к платформе Гражданской защиты и удаленно разослали жителям поддельные тревожные сообщения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бразильскую новостную службу g1.
Экстренный звуковой сигнал о чрезвычайной ситуации прозвучал на мобильных телефонах жителей как минимум семи городов Бразилии в период с вечера пятницы, 19 июня, до утра субботы, 20 июня.
Отправленные сообщения содержали слово "мизантропия" (означающее отвращение или ненависть к человечеству) и не имели никакого отношения к реальным угрозам.
В городе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс) местные жители рассказали, что в уведомлении речь шла о вторжении из космоса: "Защищайтесь: АТАКА ИНОПЛАНЕТЯН, ЛЮДИ, МЫ ПРИБЫЛИ".
В то же время в Рио-де-Жанейро текст пришел с ошибками и без надлежащего контекста: "misantropo ADRESS RJ burros dms pprt".
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Национальная гражданская защита Бразилии сообщила, что платформа, используемая для рассылки экстренных сигналов, была отключена от сети в 01:30 в эту субботу после подтверждения факта вторжения.
По данным ведомства, сообщение отправило постороннее лицо, не имеющее соответствующего доступа, а инцидент будет расследовать Федеральная полиция.
Напомним, ранее мы объясняли три фундаментальные научные причины, по которым инопланетяне не посещают Землю. Несмотря на то, что около трети населения планеты верит в визиты внеземных цивилизаций, законы физики и отсутствие какого-либо зафиксированного сигнала от внеземного разума доказывают обратное.
Кроме того, мы рассказывали, что правительство США в рамках программы PURSUE рассекретило третий пакет ранее засекреченных документов об НЛО. Новая база данных содержит 72 файла с отчетами военных и агентов ФБР о встречах с таинственными объектами. Обнародованные по приказу Дональда Трампа архивы не содержат прямых доказательств существования внеземной жизни, однако подробно описывают аномальные инциденты, не поддающиеся логическому объяснению.