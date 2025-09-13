Атака на порт у Приморську. Уражено два танкери "тіньового флоту" РФ, - Reuters

Джерела видання розповіли, що пошкоджені танкери Kusto та Cai Yun типу Aframax зареєстровані на Сейшелах. Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Як відомо, танкер Kusto здатний перевозити близько 700 тисяч барелів.

У результаті атаки СБУ завантаження нафти з порту в Приморську було призупинено, і досі невідомо, чи його відновили.

Цей порт має пропускну здатність близько 1 млн барелів сирої нафти на день, що робить його ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом західної Росії.