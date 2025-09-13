RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Атака на порт в Приморске. Поражены два танкера "теневого флота" РФ, - Reuters

Фото: в порту Приморск поражены два танкера "теневого флота" РФ (vesselfinder.com)
Автор: Наталья Юрченко

В российском порту "Приморск" в Балтийском море в результате атаки дронов СБУ были поражены два танкера "теневого флота". Речь идет о танкерах Kusto и Cai Yun.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания рассказали, что поврежденные танкеры Kusto и Cai Yun типа Aframax зарегистрированы на Сейшелах. Эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Как известно, танкер Kusto способен перевозить около 700 тысяч баррелей.

В результате атаки СБУ загрузка нефти из порта в Приморске была приостановлена, и до сих пор неизвестно, возобновили ли ее.

Этот порт имеет пропускную способность около 1 млн баррелей сырой нефти в день, что делает его ключевым экспортным хабом для российской нефти и крупнейшим портом западной России.

 

Атака на порт "Приморск"

Напомним, на днях дроны СБУ атаковали ключевой экспортный хаб России - порт "Приморск" в Балтийском море.

С помощью этого порта РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно 15 млрд долларов.

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерациятеневой флот