Атака на порт в Приморске. Поражены два танкера "теневого флота" РФ, - Reuters

Источники издания рассказали, что поврежденные танкеры Kusto и Cai Yun типа Aframax зарегистрированы на Сейшелах. Эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Как известно, танкер Kusto способен перевозить около 700 тысяч баррелей.

В результате атаки СБУ загрузка нефти из порта в Приморске была приостановлена, и до сих пор неизвестно, возобновили ли ее.

Этот порт имеет пропускную способность около 1 млн баррелей сырой нефти в день, что делает его ключевым экспортным хабом для российской нефти и крупнейшим портом западной России.