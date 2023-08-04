Атака на порт в Ізмаїлі. Прикордонники показали, як збивали ворожі "Шахеди"

В ніч на 2 серпня під час масованої атаки російської армії на портову інфраструктуру України на Дунаї прикордонники Ізмаїльського загону збили аж два ворожих дрони-камікадзе іранського виробництва. Один "Шахед" вибухнув у повітрі.

Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону.

Атака на Ізмаїл

Нагадаємо, вночі 2 серпня російські окупанти вчергове атакували південь України, а саме портову інфраструктуру. Цього разу загарбники вдарили по порту на річці Дунай в Ізмаїлі Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Після цього, за даними ЗМІ, зросли ціни на продовольство.

Детальніше про атаку на порт, мету ворога та чи можна зупинити атаки на зерно - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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