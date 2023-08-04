Атака на порт в Измаиле. Пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды"

В ночь на 2 августа во время массированной атаки российской армии на портовую инфраструктуру Украины на Дунае пограничники Измаильского отряда сбили два вражеских дрона-камикадзе иранского производства. Один "Шахед" взорвался в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда.

Атака на Измаил

Напомним, ночью 2 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины, а именно портовую инфраструктуру. В этот раз захватчики ударили по порту на реке Дунай в Измаиле Одесской области.

В результате атаки повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. После этого, по данным СМИ, выросли цены на продовольствие.

Детальнее об атаке на порт, цель врага и можно ли остановить атаки на зерно - читайте в материале РБК-Украина.

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