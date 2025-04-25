Атака на Павлоград: палає багатоповерхівка, загинули люди, багато постраждалих

Обстріли Дніпропетровської області

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь та район Дніпропетровської області. Нещодавно окупанти атакували дроном автобус у Марганці, де знаходилися працівники одного з підприємств. Поїгли 9 людей, більше 50 було поранено.

На цьому фоні останніми днями почастішали обстріли та інших міст області. Наприклад, Павлоград перебуває під обстрілами другий день поспіль. Зокрема, 24 квітня у Павлограді під ударом знаходилося промислове підприємство. Попередньо загиблих та постраждалих немає.

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