Атака на Павлоград: пылает многоэтажка, погибли люди, много пострадавших

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска постоянно обстреливают Никополь и район Днепропетровской области. Недавно оккупанты атаковали дроном автобус в Марганце, в котором находились работники одного из предприятий. Погоибли 9 людей, больше 50 были ранены.

На этом фоне в последние дни участились обстрелы и других городов области. Например, Павлоград находится под обстрелами второй день подряд. В частности, 24 апреля в Павлограде под ударом находилось промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

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