RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Атака на Павлоград: пылает многоэтажка, погибли люди, много пострадавших

Фото: дроны атаковали Павлоград 25 апреля, есть погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала дронами Павлоград 25 апреля. Три человека погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Павлограде, по уточненным данным, двое погибших", - рассказал он.

По данным главы ОВА, шестеро пострадавших госпитализированы.

"Одна пациентка "тяжелая", остальные - в состоянии средней тяжести", - отметил Лысак.

Кроме того, еще двум людям медпомощь оказали на месте, среди них - 15-летняя девушка.

Также в городе возникли несколько возгораний, в частности, в многоэтажке.

В Павлограде трое жертв, среди которых ребенок

Уже в 8:30 стало известно, что в Павлограде возросло число погибших из-за дроновой атаки РФ.

"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них - ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - отметил Лысак.

 

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска постоянно обстреливают Никополь и район Днепропетровской области. Недавно оккупанты атаковали дроном автобус в Марганце, в котором находились работники одного из предприятий. Погоибли 9 людей, больше 50 были ранены.

На этом фоне в последние дни участились обстрелы и других городов области. Например, Павлоград находится под обстрелами второй день подряд. В частности, 24 апреля в Павлограде под ударом находилось промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаПавлоградВойна в УкраинеДрони