У Марганці вже більше 50 постраждалих: влада оголосила жалобу за жертвами

Російська армія сьогодні зранку вдарила по автобусу в Марганці. Кількість постраждалих перевищила 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Відсьогодні Марганець у триденній жалобі. За людьми, чиє життя обірвали росіяни - 9 безневинних жертв. Пам'ятаймо", - написав Лисак.

За його даними, у Марганці постраждали 54 людини, 31 пацієнт все ще в лікарні. Інші лікуються амбулаторно.

Атака по Марганцю

Нагадаємо, вранці 23 квітня російська армія дроном атакувала автобус у якому перебували працівники місцевого підприємства у місті Марганець.

Спочатку було відомо про 7 загиблих і 6 поранених, але згодом жертвами атаки стали вже 9 осіб.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл автобуса "абсолютно свідомим злочином".

Як зазначив Зеленський, такі російські удари по цивільних FPV-дронами, на жаль, не є рідкістю.

"Найбільше від такого терору страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, в громадах Дніпропетровської області: Нікополь та Марганець. Фактично щоденно є такі удари. Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних", - зазначив він.