Атака окупантів на Кривий Ріг: кількість постраждалих різко зросла

"Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей", - зазначив він.

Крім того, двоє жінок перебувають у важкому стані.

"В однієї - різані рани голови, в іншої - осколкове поранення живота", - зазначив Лисак.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 21 листопада (t.me/dnipropetrovskaODA)