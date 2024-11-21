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Атака оккупантов на Кривой Рог: количество пострадавших резко возросло

Фото: в Кривом Роге уже 26 пострадавших из-за обстрела РФ 21 ноября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших из-за обстрела Кривого Рога 21 ноября резко возросло. Две женщины - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек", - отметил он.

Кроме того, две женщины находятся в тяжелом состоянии.

"У одной - резаные раны головы, у другой - осколочное ранение живота", - отметил Лысак.

 

Последствия обстрела Кривого Рога 21 ноября (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака РФ на Кривой Рог

Поздним утром 21 ноября россияне ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области, в городе прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена тревога, а в Воздушных силах предупреждали, что оккупанты могут использовать баллистику для удара.

Почти сразу стало известно о частичном разрушении админздания в Кривом Роге. Также есть пострадавшие. Причем количество раненных с двух быстро выросло до 13, потом - до 15, а позже - до 17 людей.

Отметим, что рано утром 21 ноября россияне атаковали ракетами Днепр, два человека пострадали. В частности, РФ ударила по Украине новой межконтинентальной баллистической ракетой.

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Кривой РогДнепропетровская область