Атака оккупантов на Кривой Рог: количество пострадавших резко возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"У одной - резаные раны головы, у другой - осколочное ранение живота", - отметил Лысак.

Кроме того, две женщины находятся в тяжелом состоянии.

"Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек", - отметил он.

Атака РФ на Кривой Рог

Поздним утром 21 ноября россияне ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области, в городе прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена тревога, а в Воздушных силах предупреждали, что оккупанты могут использовать баллистику для удара.

Почти сразу стало известно о частичном разрушении админздания в Кривом Роге. Также есть пострадавшие. Причем количество раненных с двух быстро выросло до 13, потом - до 15, а позже - до 17 людей.

Отметим, что рано утром 21 ноября россияне атаковали ракетами Днепр, два человека пострадали. В частности, РФ ударила по Украине новой межконтинентальной баллистической ракетой.

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