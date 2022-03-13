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Атака оккупантами Яворовского полигона. Резников обратился к НАТО: закройте небо

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Львовская область, Воскресенье 13 марта 2022 10:16
Атака оккупантами Яворовского полигона. Резников обратился к НАТО: закройте небо Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на авиаудар российскими оккупантами по Международному центру миротворчества и безопасности возле Львова (Яворовский полигон). Он призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Минобороны в Twitter.

"Россия атаковала Международный центр по поддержанию мира и безопасности возле Львова. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо " - написал он.

Напомним, сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. По данным Львовской ОВА, во время вражеского авианалета было выпущено 8 ракет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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