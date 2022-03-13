ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Атака окупантами Яворівського полігону. Резніков звернувся до НАТО: закрийте небо

Новость на русском →
Львівська область, Неділя 13 березня 2022 10:16
Атака окупантами Яворівського полігону. Резніков звернувся до НАТО: закрийте небо Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на авіаудар російськими окупантами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки біля Львова (Яворівський полігон). Він закликав НАТО негайно закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Міноборони в Twitter.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області. За даними Львівської ОВА, під час ворожого авіанальоту було випущено 8 ракет.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Новина ...

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді