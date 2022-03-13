Атака окупантами Яворівського полігону. Резніков звернувся до НАТО: закрийте небо

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на авіаудар російськими окупантами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки біля Львова (Яворівський полігон). Він закликав НАТО негайно закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Міноборони в Twitter.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області. За даними Львівської ОВА, під час ворожого авіанальоту було випущено 8 ракет.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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