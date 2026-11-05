Атака на "Охматдит": слідство вийшло на ще трьох російських командирів

Українські правоохоронці встановили ще трьох представників військового командування РФ, причетних до організації ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. Усім їм повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОГП.
Серед підозрюваних - заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник.
За даними слідства, вони координували підготовку та проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Як відомо, 8 липня 2024 року близько 10:45 російська ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус дитячої лікарні "Охматдит", де на той момент перебували діти. Загалом у медзакладі було понад 600 пацієнтів.
Унаслідок удару загинули двоє цивільних - молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Ще щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев'ятеро дітей.
Також атака призвела до руйнування приміщень лікарні та знищення медичного обладнання.
3 листопада 2026 року трьом новим фігурантам справи повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Раніше підозри у цій справі отримали ще троє високопосадовців російської дальньої авіації, зокрема її колишнє та чинне керівництво.
Таким чином, загалом у справі про ракетний удар по "Охматдиту" підозри оголошено вже шістьом представникам військового командування РФ - від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку.
До речі, раніше стало відомо, що в Росії підстрелили генерала, якого СБУ вважає причетним до атаки на "Охматдит".
Також ми писали, що генерал-майору РФ Сергію Кувалдіну, який віддав наказ ударити по дитячій лікарні, повідомили про підозру.