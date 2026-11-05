Атака на "Охматдит": слідство вийшло на ще трьох російських командирів

Серед підозрюваних - заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник.

За даними слідства, вони координували підготовку та проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як відомо, 8 липня 2024 року близько 10:45 російська ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус дитячої лікарні "Охматдит", де на той момент перебували діти. Загалом у медзакладі було понад 600 пацієнтів.

Унаслідок удару загинули двоє цивільних - молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Ще щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев'ятеро дітей.

Також атака призвела до руйнування приміщень лікарні та знищення медичного обладнання.

Скільки російських командирів вже отримали підозри

3 листопада 2026 року трьом новим фігурантам справи повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше підозри у цій справі отримали ще троє високопосадовців російської дальньої авіації, зокрема її колишнє та чинне керівництво.

Таким чином, загалом у справі про ракетний удар по "Охматдиту" підозри оголошено вже шістьом представникам військового командування РФ - від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку.