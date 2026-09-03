Помста за "Охматдит"? У Росії підстрелили генерала, якому СБУ оголосила підозру
У Саратовській області невідомий на мотоциклі двічі вистрілив у російського генерал-майора Миколу Варпаховича. Військовий отримав поранення обличчя та тіла та був госпіталізований у тяжкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал "Досьє шпигуна".
Напад біля магазину
За даними прокремлівських ЗМІ, замах стався вранці 3 вересня у селищі Пробудження Саратівської області. Військовий виходив із магазину, коли до нього під'їхав невідомий на мотоциклі та відкрив вогонь.
Нападник зробив два постріли. Одна куля потрапила в обличчя офіцера, друга поранила його в тіло. Після цього чоловік втік, а потерпілого доправили до Саратова. Наразі лікарі борються за його життя.
Про те, що поранення отримав саме генерал-майор Микола Варпахович, пише "Досьє шпигуна". За наявними даними, він командує 22 важкою бомбардувальною авіаційною дивізією дальньої авіації ВКС РФ.
Що відомо про Варпаховича в контексті війни
31 серпня 2026 року СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Варпаховичу про підозру. Українське слідство вважає його причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.
За версією слідства, підлеглі Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 класу "повітря-земля" з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.
Згідно з офіційними даними, внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні загинули двоє людей - молодий лікар і дідусь однієї з маленьких пацієнток.
Крім того, згідно з даними, які вивчило видання ASTRA, серед адрес Варпаховича вказано селище Пробудження в Енгельському районі Саратівської області.
Таким чином, місце передбачуваного нападу збігається з однією з адрес, пов'язаних із російським генералом. При цьому обставини замаху та мотиву нападника на даний момент не встановлено.
Нагадуємо, що після удару по "Охматдиту" стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки перебувала в реанімації в критичному стані. Після обстрілу хлопчика перевезли до іншої київської лікарні, проте врятувати його не вдалося.