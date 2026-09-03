Помста за "Охматдит"? У Росії підстрелили генерала, якому СБУ оголосила підозру

У Саратовській області невідомий на мотоциклі двічі вистрілив у російського генерал-майора Миколу Варпаховича. Військовий отримав поранення обличчя та тіла та був госпіталізований у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Напад біля магазину

За даними прокремлівських ЗМІ, замах стався вранці 3 вересня у селищі Пробудження Саратівської області. Військовий виходив із магазину, коли до нього під'їхав невідомий на мотоциклі та відкрив вогонь.

Нападник зробив два постріли. Одна куля потрапила в обличчя офіцера, друга поранила його в тіло. Після цього чоловік втік, а потерпілого доправили до Саратова. Наразі лікарі борються за його життя.

Про те, що поранення отримав саме генерал-майор Микола Варпахович, пише "Досьє шпигуна". За наявними даними, він командує 22 важкою бомбардувальною авіаційною дивізією дальньої авіації ВКС РФ.

Що відомо про Варпаховича в контексті війни

31 серпня 2026 року СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Варпаховичу про підозру. Українське слідство вважає його причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.

За версією слідства, підлеглі Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 класу "повітря-земля" з бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС.

Згідно з офіційними даними, внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні загинули двоє людей - молодий лікар і дідусь однієї з маленьких пацієнток.

Крім того, згідно з даними, які вивчило видання ASTRA, серед адрес Варпаховича вказано селище Пробудження в Енгельському районі Саратівської області.

Таким чином, місце передбачуваного нападу збігається з однією з адрес, пов'язаних із російським генералом. При цьому обставини замаху та мотиву нападника на даний момент не встановлено.