Атака на Одессу: количество раненых возросло, ввели локальные аварийные отключения света

Российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками ночью 19 февраля. Количество раненых возросло до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей. Для жителей открыли пункты несокрушимости. В ГСЧС уточнили, что уже ликвидировали пожары, возникшие после атаки. По данным спасателей, повреждены здание поликлиники, 24-этажный жилой дом, детский сад и несколько автомобилей.

"Пострадало 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кипер.

Как отметил глава ОВА, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности, детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили.

Атака на Одессу

Еще поздно вечером 18 февраля Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских дронов. Мониторинговые группы сообщали, что беспилотники с моря движутся в направлении Одессы и области.

Позже мэр Одессы сообщил о попадании в городе. В результате атаки, по словам городского головы, без света и тепла остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 250 одесситов.

Сначала было известно об одном пострадавшем. Как известно, количество травмированных возросло до четырех человек.

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