Атака на Одеську область: поранені працівники транспортного підприємства

Обстріл Одеси

Російські війська 10 квітня знову завдали комбінованого удару по Україні, використавши як дрони типу "шахед", так і ракети. В Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що постраждала одна людина.

Як уточнили в ОВА, росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.

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