Атака на Одесскую область: ранены работники транспортного предприятия

Обстрел Одессы

Российские войска 10 апреля снова нанесли комбинированный удар по Укриане, использовав, как дроны типа "шахед", так и ракеты. В Одесской области поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек.

Как уточнили в ОВА, россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, которые и атаковали энергоинфраструктуру.

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