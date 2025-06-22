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Атака на Одещину: горіли станція "швидкої", авто і житловий будинок (фото)

Фото: Росія вдарила по Одещині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Одещину. Загорілися будівлі станції "швидкої" та житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У ніч на суботу російські війська атакували південь Одеської області.

Внаслідок влучань на місці спалахнули пожежі – загорілися будівлі на території станції екстреної медичної допомоги, гараж і автомобіль, а також житловий будинок поруч.

До гасіння долучилися рятувальники та місцева пожежна команда.

 

Фото: Атака РФ на Одещину (t.me/dsns_telegram)

Як повідомляють у ДСНС, завдяки їхній оперативній роботі вдалося швидко ліквідувати вогонь та не допустити подальшого поширення пожежі.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Атаки РФ на Одесу

В ніч на 20 червня російські загарбники атакували ударними дронами Одесу.

Внаслідок прилотів і падіння уламків, у місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автомобілі.

Попередня масштабна атака на Одесу сталася вранці 17 червня. Зазнала пошкоджень житлова інфраструктура міста. Є загиблі та постраждалі.

В ОВА уточнили, що було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. Крім того, у кількох місцях були пожежі.

Також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, а ще 19 - постраждали.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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