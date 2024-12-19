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Атака на НПЗ у Новошахтинську: Коваленко пояснив цінність заводу для армії Росії

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Уражений вночі нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Дизельне паливо і авіагас є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації. Завод забезпечує постачання цих видів палива для російської армії", - пояснив Коваленко. 

Водночас близкість заводу до кордону з Україною робить його важливим для ворога в питанні логістики

"Мастильні матеріали, паливні добавки та інші продукти, які виробляє завод, можуть використовуватись як у цивільному секторі, так і у військовій промисловості", - пояснив він та додав, що це робить НПЗ воєнною ціллю

Атака на НПЗ у Новошахтинську 

Україна регулярно здійснює атаки на НПЗ у Російській Федерації, використовуючи для цього здебільшого дрони. Такі дії спрямовані на послаблення військової інфраструктури Росії та зменшення її здатності постачати паливо для військових потреб. Атаки на російські НПЗ також впливають на внутрішній ринок пального в Росії, спричиняючи зростання цін та скорочення експорту нафтопродуктів. 

Цієї ж ночі вибухи пролунали у російському Новошахтинську. Пізніше тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

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