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Атака на НПЗ в Новошахтинске: Коваленко объяснил ценность завода для армии России

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Дизельное топливо и авиакеросин являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин и авиации. Завод обеспечивает поставки этих видов топлива для российской армии", - пояснил Коваленко.

В то же время близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.

"Смазочные материалы, топливные добавки и другие продукты, которые производит завод, могут использоваться как в гражданском секторе, так и в военной промышленности", - пояснил он и добавил, что это делает НПЗ военной целью.

Атака на НПЗ в Новошахтинске

Украина регулярно осуществляет атаки на НПЗ в Российской Федерации, используя для этого в основном дроны. Такие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры России и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. Атаки на российские НПЗ также влияют на внутренний рынок топлива в России, вызывая рост цен и сокращение экспорта нефтепродуктов.

Этой же ночью взрывы прогремели в российском Новошахтинске. Позже временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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