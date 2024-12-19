Атака на НПЗ в Новошахтинске: Коваленко объяснил ценность завода для армии России

"Дизельное топливо и авиакеросин являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин и авиации. Завод обеспечивает поставки этих видов топлива для российской армии", - пояснил Коваленко.

В то же время близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.

"Смазочные материалы, топливные добавки и другие продукты, которые производит завод, могут использоваться как в гражданском секторе, так и в военной промышленности", - пояснил он и добавил, что это делает НПЗ военной целью.

Атака на НПЗ в Новошахтинске

Украина регулярно осуществляет атаки на НПЗ в Российской Федерации, используя для этого в основном дроны. Такие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры России и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. Атаки на российские НПЗ также влияют на внутренний рынок топлива в России, вызывая рост цен и сокращение экспорта нефтепродуктов.

Этой же ночью взрывы прогремели в российском Новошахтинске. Позже временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.